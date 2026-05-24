В Калининграде машина сгорела в момент продажи на глазах покупателя

Машина сгорела дотла при показе потенциальному покупателю в Калининграде. Пламя вспыхнуло сразу после того, как владелец завел мотор. Об этом сообщил телеграм-канал «Клопс» .

Сделка сорвалась 22 мая около 22:30. Мужчина нашел объявление о продаже авто в интернете и договорился о просмотре.

«Приехал машину смотреть. Завели, а она загорелась», — рассказал он.

Авто стояло на парковке возле жилого дома. Соседние машины удалось спасти от огня. «Товар» к прибытию пожарных сгорел полностью.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин предупредил россиян о специфике тушения вспыхнувшего пауэрбанка. Устройство запрещено брать голыми руками или заливать водой. Вместо этого нужно изолировать аккумулятор несгораемыми материалами.