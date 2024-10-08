В Калининграде девочка упала с балкона многоэтажки

«Клопс»: девочка-подросток в Калининграде упала с балкона на козырек подъезда

В Московском районе Калининграда девочка-подросток упала с шестого этажа. Очевидцы сообщили изданию «Клопс» , что ее госпитализировали.

По их словам, все произошло на улице Октябрьской 7 октября около 10:20. Девочке на вид около 13-15 лет. Она упала с общего балкона на шестом этаже сначала на козырек подъезда, затем на землю. Местные жители сообщили, что бригада центра медицины катастроф увезла ее в бессознательном состоянии.

Представитель Следственного управления СКР по Калининградской области сообщил ТАСС, что ребенок выпал из окна многоэтажки. Правоохранители начали проверку.

Похожий случай произошел в Москве. Молодой парень выпал из окна и приземлился на припаркованное авто. Он получил множественные переломы и закрытую черепно-мозговую травму.