В Московском районе Калининграда девочка-подросток упала с шестого этажа. Очевидцы сообщили изданию «Клопс», что ее госпитализировали.
По их словам, все произошло на улице Октябрьской 7 октября около 10:20. Девочке на вид около 13-15 лет. Она упала с общего балкона на шестом этаже сначала на козырек подъезда, затем на землю. Местные жители сообщили, что бригада центра медицины катастроф увезла ее в бессознательном состоянии.
Представитель Следственного управления СКР по Калининградской области сообщил ТАСС, что ребенок выпал из окна многоэтажки. Правоохранители начали проверку.
Похожий случай произошел в Москве. Молодой парень выпал из окна и приземлился на припаркованное авто. Он получил множественные переломы и закрытую черепно-мозговую травму.
В Калининграде девочка упала с балкона многоэтажки
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