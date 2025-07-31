В Калифорнии разбился истребитель F-35
Американский истребитель F-35 разбился у авиабазы Лемур в Калифорнии. Об этом сообщил канал Fox 26 News.
Крушение произошло в округе Фресно около 04:30 по московскому времени. Реактивный самолет врезался в поле и загорелся. Пилот перед этим успел катапультироваться, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
Причины случившегося неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
По информации CBS News, F-35 относился к учебной эскадрилье ударных истребителей VF-125, известной как Rough Raiders. Она отвечает за подготовку пилотов и членов экипажей.
Ранее стало известно, что базировавшийся на американском авианосце USS Harry S. Truman истребитель F/A-18 Super Hornet рухнул в Красное море. При посадке самолета произошел сбой в системе торможения.