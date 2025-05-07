Еще один истребитель США упал в Красное море
CNN: еще один истребитель ВМС США F-18 упал в Красное море
Базировавшийся на американском авианосце USS Harry S. Truman истребитель F/A-18 Super Hornet, предположительно, рухнул в Красное море. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщил телеканал CNN.
«Еще один истребитель F/A-18 Super Hornet с авианосца Harry Truman потеряли в Красном море… Истребитель упал в море», — отметили журналисты.
Источники телеканала добавили, что при посадке самолета на авианосец произошел сбой в системе торможения, в результате чего офицер управления системой оружия и пилот оказались вынуждены катапультироваться. Военные получили незначительные травмы и эвакуировались вертолетом. Точные причины произошедшего пока неясны, началось расследование.
ВМС США 29 апреля сообщали, что приписанный к эскадрилье VFA-136 истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet сорвался с палубы американского авианосца USS Harry S. Truman и затонул в Красном море.