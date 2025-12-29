В Калифорнии нашли растерзанное акулой тело спортсменки, пропавшей неделю назад

По словам шерифа округа Санта-Крус, тело женщины обнаружили в заливе Монтерей у побережья Калифорнии, к югу от пляжа Давенпорт. Именно в этом ранее неделей ранее пропала Фокс.

Как рассказал один из свидетелей, он тогда заметил акулу с телом во рту. После чего хищница скрылась под водой.

Издание уточнило, что на женщине был надет специальный браслет, чтобы отпугивать акул, но, вероятно, он оказался бесполезен. Родственники Фокс опознали ее по одежде.

Полиция инициировала расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Кроме того, в заливе Монтерей закрыли несколько пляжей из-за происшествия.

Фокс пропала утром 21 декабря, когда плавала вместе с другими членами любительского клуба пловцов Kelp Krawlers, сообщило издание Daily Mail.

Ранее россиянам рассказали, как правильно вести себя во время купания с акулами на Мальдивах.