В кафе в Камышине, где отравились посетители, нашли 43 нарушения

Россельхознадзор нашел 43 нарушения в кафе «ЕвроАзия» в Камышине, где 16 июня отравились люди. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии.

В июне посетители кафе, заказывавшие суши и роллы, массово заразились сальмонеллезом. У 23 из них диагноз подтвердился, восьмерым потребовалась госпитализация. Работу кафе приостановили.

Владельца заведения задержали, против него возбудили уголовное дело. В Роспотребнадзор направили информацию о поставщиках и производителях продуктов. Кроме того, выяснилось, что владелец семь раз просрочил гашение ветеринарных сопроводительных документов.

Ранее восемь детей и семеро взрослых отравились в кафе в тувинском городе Ак-Довурак. Возбуждено уголовное дело.