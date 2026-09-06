В Кабо-Верде автобус с детьми упал в ущелье, 25 человек погибли

Автобус с детьми сорвался в ущелье на острове Фогу в Кабо-Верде, погибли 25 человек. Об этом сообщила телерадиокомпания RTP .

В автобусе ехали с экскурсии дети и подростки, школьники и студенты младших курсов. На горной дороге в районе Кампанас-де-Сима транспорт упал в ущелье с высоты около 30 метров.

В больницы доставили 18 человек, в том числе детей в возрасте от 6 до 11 лет. Четверо их них в тяжелом состоянии.

Спасатели с большим трудом смогли добраться до автобуса, лежащего в каменистом ущелье. Причины ДТП уточняют.

Кабо-Верде — небольшое островное государство, расположенное к западу от Африканского континента.

Ранее в Ставропольском крае пассажирский автобус столкнулся на трассе с грузовиком. Шесть человек погибли.