В Кабардино-Балкарии школьник ел пирожок на спор, подавился и умер

Подросток умер в школе городе Нарткала. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

«Проводится доследственная проверка по факту гибели учащегося в одной из общеобразовательных школ», — отметили в ведомстве.

Согласно материалам проверки, семиклассник ел на перемене и вдруг потерял сознание. Подросток скончался, предположительно от асфиксии.

Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

Источник в правоохранительных органах уточнил 360.ru, что 13-летний мальчик подавился пирожком на перемене. По предварительной информации, школьник мог есть его на спор.

