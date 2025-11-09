Число заболевших ботулизмом в Москве увеличилось до шести

Депздрав Москвы: шесть человек заболели ботулизмом после солений

В Москве шесть человек заразились ботулизмом после употребления солений в пищу. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что все пострадавшие проживали в одной квартире и ели соленья собственного приготовления.

«В настоящий момент их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Им оказывается полный объем необходимой медицинской помощи в профильном инфекционном стационаре», — заявили в пресс-службе.

Специалисты Роспотребнадзора совместно с Депздравом определили продукты, которые могли стать источником пищевого отравления, эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее стало известно, что пять членов семьи в Новой Москве поступили в больницу с признаками ботулизма. Источники сообщали, что они купили соленья у частного лица в районе Коммунарки.