Четыре человека пострадали в массовом ДТП с грузовиками в Кабардино-Балкарии

МВД: автобус, две фуры и легковушка столкнулись в КБР, пострадали 4 человека

Автобус, два грузовика и легковушка попали в ДТП в Зольском районе Кабардино-Балкарии. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

«В результате ДТП в лечебное учреждение доставлены водитель автобуса и два его пассажира, а также водитель легкового автомобиля», — уточнили в пресс-службе.

Спасатели Кабардино-Балкарии помогли деблокировать пострадавших. На месте происшествия работают спецслужбы.

Авария произошла на 30-м километре автодороги «Обход Пятигорска». Все машины, в том числе рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Москва — Назрань» с девятью пассажирами, ехали в попутном направлении. Движение на трассе уже восстановили.