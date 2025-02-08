Четыре человека пострадали в массовом ДТП с грузовиками в Кабардино-Балкарии

Автобус, два грузовика и легковушка попали в ДТП в Зольском районе Кабардино-Балкарии. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.
«В результате ДТП в лечебное учреждение доставлены водитель автобуса и два его пассажира, а также водитель легкового автомобиля», — уточнили в пресс-службе.
Спасатели Кабардино-Балкарии помогли деблокировать пострадавших. На месте происшествия работают спецслужбы.
Авария произошла на 30-м километре автодороги «Обход Пятигорска». Все машины, в том числе рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Москва — Назрань» с девятью пассажирами, ехали в попутном направлении. Движение на трассе уже восстановили.
Ранее микроавтобус врезался в опору ЛЭП в Махачкале. Как оказалось, находящийся за рулем легковушки мужчина не уступил дорогу маршрутке, которая ехала по главной дороге. В результате аварии пострадала женщина.
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