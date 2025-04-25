В ЮАР женщина утонула, упав в воду из-за нападения крокодила

Cover Images/Keystone Press Agency
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В ЮАР крокодил напал на женщину, переходившую реку Энселени. Как сообщил сайт IOL.co.za, она упала в воду и захлебнулась.

Происшествие произошло в южноафриканской провинции Квазулу-Натал. На следующий день местные жители заметили тело 45-летней Сиказеле Маниони на берегу реки и вызвали полицию.

Прибывшие правоохранители извлекли забрали останки погибшей. Как сообщил капитан полиции Вишну Найду, они обнаружили укусы крокодила только на кисти руки женщины.

«Полиция считает, что смерть наступила в результате утопления. Для подтверждения этого будет проведено вскрытие», — уточнил офицер.

Издание отметило, что за четыре дня до этого нападения в устье реки Сент-Люсия рептилия убила жительницу Йоханнесбурга Трейса Хант.

Ранее в Индии крокодил растерзал мужчину, решившего вечером искупаться на реке Кришна.

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