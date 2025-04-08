Крокодил растерзал мужчину в Индии

Крокодил растерзал 32-летнего купальщика в Индии. Об этом сообщило издание Times of India .

Житель деревни Анкалхоп Аджит Анил Гайквад отправился купаться на реку Кришна вечером 1 апреля. Мужчина не вернулся домой, поэтому его родственники начали его искать. Они нашли только одежду и обувь Гайквада на берегу реки.

Двоюродный брат купальщика обратился в полицию с заявлением о его пропаже. Полицейские и сотрудники лесного департамента округа Сангли начали совместную поисковую операцию.

Останки мужчины обнаружили в прибрежной осоке в районе деревне Бхилавади 2 апреля. По предварительной информации, Гайквад стал жертвой крокодила.

Издание уточнило, что в отчете о вскрытии говорилось о смерти мужчины в результате нападения рептилии. На его лице и левой руке остались следы от ее зубов. Представители лесного департамента отметили, что это первый случай нападения крокодила за последние девять лет в округе.

Ранее в Австралии пожилой турист упал в реку, кишащую крокодилами, и пропал без вести.