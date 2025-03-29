В Ярославской области шесть детей провалились под лед

В деревне Устье шесть детей вышли на тонкий лед и провались в холодную воду. Местная жительница вызвала спасателей, сообщила пресс-служба МЧС Ярославской области.
Девочки и мальчики от 10 до 12 лет гуляли по реке Ить. Тонкий лед треснул, они провалились в воду. Жительница Устья услышала крики о помощи и вызвала спасателей.
К приезду сотрудников МЧС дети сами выбрались из воды, но сильно замерзли. Никто не пострадал. Спасатели провели с ними профилактическую беседу.
С приходом тепла в регионах началась подготовка к паводку. В Рязанской области подтоплений можно не ждать — синоптики зафиксировали минимальный за 40 лет уровень реки Ока. Вода опустилась ниже нулевой отметки, до −147 сантиметров. Начальник регионального гидрометцентра Александр Сараскин объяснил это малоснежной зимой и резкими перепадами температуры.
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