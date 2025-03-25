Уровень воды в Оке обновил многолетний минимум во время половодья

Синоптик Сараскин заявил о минимальном уровне воды в Оке при половодье

Аномально теплая зима привела к рекордному снижению уровня воды в Оке. Повышения не произошло даже во время наступившего половодья. Об этом в эфире программы «Вести Рязань» заявил начальник регионального гидрометцентра Александр Сараскин.

Он подчеркнул, что 7 марта специалисты зафиксировали минимальный уровень воды в Оке за 40 лет наблюдений. Поток опустился до показателя −147 сантиметров ниже нулевой отметки.

«Это своеобразные рекорд — самый минимальный уровень, побитый с 2020 года, тогда уровень составил −142 сантиметра, — сказал Сараскин.

Глава Рязанского гидрометцентра добавил, что к такому обмелению привела малоснежная зима, отсутствие осадков, а также резкие перепады ночных и дневных температур.

Из-за снижения уровня воды разлива Оки синоптики не ждут. Сараскин пояснил, что в пойму вода уходит, когда река поднимается на три метра выше нулевой отметки. До этого показателя ей очень далеко.

Подмосковный главк МЧС разработал план действий на сезон весенних паводков, чтобы пик выхода рек из берегов прошел с минимальными рисками. Ведомство организовало межведомственную рабочую группу с коллегами из соседних регионов для оперативного обмена информацией. На особо опасных участках подмосковных рек запланировали организацию дежурства беспилотников для отслеживания ситуации в режиме реального времени.