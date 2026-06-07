Губернатор Евраев: в ДТП с автобусом под Угличем пострадали 12 человек

В Ярославской области опрокинулся экскурсионный автобус. Пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в телеграм-канале .

ДТП с автобусом Yutong произошло в деревне Сверчково Угличского округа во второй половине дня 7 июня. В салоне автобуса находились 33 человека, включая водителя и четырех детей.

«Погибших нет. Всех пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу», — отметил Евраев.

Он также добавил, что утечки топлива после ДТП не зафиксировали, дорога осталась открытой. Причины произошедшего установят специалисты.

Ранее в Нижегородской области произошла авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Женщина-водитель легковушки погибла, в автобусе пострадали несколько человек.