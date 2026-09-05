В Ярославле водитель без прав на «Мерседесе» врезался в остановку, погиб человек

В Ярославле на Тутаевском шоссе 18-летний водитель без прав на «Мерседесе» врезался в остановку, один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции на проспекте Октября попытались остановить автомобиль, нарушивший ПДД. Водитель хотел скрыться, полицейские бросились в погоню.

Около 8:18 автомобиль врезался в остановку возле дома номер 1 по Тутаевскому шоссе, на которой находились три человека. Один мужчина 1985 года рождения сразу погиб, еще двое получили травмы, их доставили в больницу.

Водителя «Мерседеса» задержался, ему 18 лет и он ездил без прав.

Как рассказал корреспонденту 360.ru очевидец, иномарка пронеслась мимо ЖК Новеллы на огромной скорости, за ним гналась машина ДПС.

«Видели, как он летел. Как я понимаю, с шиной что-то случилось у него, и он врезался, все в дыму было», — поделился еще один собеседник.

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