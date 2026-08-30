Маршрутка проехала на красный и сбила пятерых пешеходов в Кызыле

В Кызыле водитель маршрутного автобуса «Газель» сбил пятерых пешеходов, среди которых были дети. Все пострадавшие попали в больницу, сообщило МВД по Республике Тыва .

Авария произошла вечером 30 августа на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева. По предварительным данным, маршрутка двигалась в западном направлении и проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В этот момент пять человек переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал. После наезда всех пострадавших госпитализировали.

Сам водитель рассказал полицейским, что во время движения ему стало плохо, из-за чего он не справился с управлением. Его также доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее шесть человек погибли в результате столкновения автобуса с КамАЗом в Ставропольском крае. Всего госпитализированы 28 пассажиров, из них 11 — дети и подростки.