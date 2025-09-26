Россиянка оставила двухлетнюю дочь на свалке и ушла в магазин

В Тыве задержали безработную, бросившую дочь на свалке после пьянки с братом

В Тыве полицейские задержали женщину, бросившую двухлетнюю дочь на свалке. Заболевшего ребенка доставили в больницу, сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Полицейские выяснили, что прибывшие на вызов сотрудники Детской больницы обнаружили двухлетнюю девочку на свалке поселка Каа-Хем, расположенном недалеко от Кызыла.

Ребенок находился у женщины и мужчины, проживающих на мусорном полигоне в шалаше. Они рассказали, что мать ребенка днем ранее оставила им дочь и ушла в магазин, а у девочки начался жар. Медики доставили ребенка в больницу.

Правоохранители установили личность матери и доставили ее в отдел полиции.

«Это безработная 42-летняя жительница села Суг-Аксы, которая неделю назад приехала в Кызыл в гости к двоюродному брату с малолетней дочерью и распивает спиртные напитки», — уточнили в ведомстве.

Мать ребенка привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Московской области суд лишил родительских прав россиянку, бросившую новорожденную дочь в аэропорту Антальи осенью 2024 года.