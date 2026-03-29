В Ярославле 68 человек спасли из горящего трехэтажного дома

В Ярославле при пожаре в трехэтажном жилом доме пострадал один человек. Его госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ночью спасателям поступило сообщение о том, что из окна первого этажа идет дым. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.

Сотрудники МЧС спасли из огня 68 человек и их домашних животных. Для эвакуированных организовали пункт временного размещения, с ними работает психолог. В результате пожара один человек пострадал, его госпитализировали.

К 07:45 утра спасатели ликвидировали возгорание. На месте работали 46 огнеборцев и 20 единиц техники МЧС России. Причина произошедшего пока неизвестна, ее установят сотрудники государственного пожарного надзора.

Ранее в Пензенской области в результате пожара в жилом доме погиб 34-летний мужчина. Еще один человек пострадал. По предварительной версии, возгорание возникло из-за неправильной эксплуатации электроприборов.