Мужчина погиб при пожаре в Пензенской области

Утром 25 марта в жилом доме на улице Крылова в Нижнем Ломове произошел пожар. В результате погиб 34-летний мужчина, еще один человек получил травмы. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

По сообщению пресс-службы СУ СКР по Пензенской области, на теле погибшего не обнаружено повреждений, кроме следов термического воздействия. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Основная версия причины пожара — нарушение правил эксплуатации электроприборов. Следственные органы проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.