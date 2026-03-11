В Японии пьяный чиновник покусал мужчину в общественном туалете

Полиция японского города Гифу задержала начальника муниципального управления канализационных сооружений за нападение на мужчину в общественном туалете на железнодорожной станции. Будучи пьяным, он покусал незнакомца, сообщило издание Japan Today .

Мужчины около 23:00 7 марта зашли в один туалет. По неизвестной причине, 37-летний чиновник напал на незнакомца, укусив за левую руку. В момент задержания подозреваемый был пьян и все отрицал.

«Я ничего об этом не помню», — сказал он.

