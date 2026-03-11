Насильники в Индии откусили женщине щеку

В Индии арестовали двух мужчин, которые изнасиловали женщину на глазах ее ребенка. Преступников выдал глубокий укус на щеке пострадавшей, сообщил NDTV .

Женщина 20 февраля поехала с ребенком на мероприятие в деревню Бхагалпур в штате Одиша. На обратном пути 34-летний незнакомец предложил подвезти. Вместо того, чтобы доставить семью домой, он свернул в безлюдное место под деревом у дороги Гобарданпур и изнасиловал мать на глазах ребенка.

Затем к преступнику присоединился 40-летний сообщник, который тоже надругался над женщиной. Они отпустили мать с ребенком, но пригрозили убить, если она кому-нибудь расскажет об изнасиловании.

Дома муж заметил на щеке женщины глубокую рану и отек, которые оставил один из нападавших. Он вытянул из супруги признание и настоял на обращении в полицию. Заявление приняли 3 марта. Преступников схватили в округе Кеонджхар.

Ранее в Японии арестовали стоматолога за домогательства к пациентке. Во время лечения он засунул ей в рот свои гениталии.