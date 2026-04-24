В Японии медведь растерзал женщину и покалечил полицейского

На севере Японии медведь напал на полицейского, участвующего в поисках пропавшей в горах женщины. Об этом сообщило издание NHK World .

По данным полиции, вечером 20 апреля в гористой местности города Сива, префектура Иватэ, обнаружили на обочине машину с работающим двигателем. В автомобиле никого не оказалось, и полицейские предположили, что водитель пропал в горах.

На следующее утро организовали поиски. В них участвовали четверо полицейских и три члена местной ассоциации охотников.

«При встрече с медведем 56-летний полицейский получил удар лапой в лицо и другие травмы. Его доставили в больницу. По словам полиции, он в сознании», — говорится в материале.

Медведя застрелили на месте. Рядом с местом нападения нашли растерзанное тело женщины, личность которой сейчас пытаются установить.

