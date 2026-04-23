Бурый медведь растерзал женщину в горах Польши

Бурый медведь убил 58-летнюю женщину рядом с деревней Плонна на юго-востоке Польши. О трагическом случае рассказало агентство Belga .

Спасатели и полицейские прибыли на место, но пострадавшая получила серьезные травмы и помочь ей уже не смогли. Специалисты долго пробирались по трудной местности и не сразу получили точные координаты.

Правоохранители выяснят обстоятельства случившегося. Найти напавшего хищника пока не удалось.

По официальным данным за 2024 год, в Польше живут около 100 бурых медведей. Большая часть популяции, около 80 животных, находится в горном регионе Бещады, где и произошла трагедия.

Смертельные нападения медведей на людей в стране происходят крайне редко. Предыдущий такой случай фиксировали в 2014 году.

