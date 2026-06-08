В Японии эвакуируют жителей прибрежных городов из-за угрозы цунами

В Японии из-за угрозы цунами после землетрясения на Филиппинах в префектуре Миэ объявили об эвакуации 42 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал NHK .

Префектура Миэ — прибрежная. Она расположена на восточном побережье полуострова Кии острова Хонсю в Японии, протяженность ее побережья составляет около 600 километров.

«Префектура Миэ <…> издала приказ об эвакуации 22 201 домохозяйств и 42 611 человек по городу Шима после объявления предупреждения о цунами», — говорится в публикации.

Кроме того, приказы об эвакуации объявили и в других префектурах, в числе которых Кагосима, Айти и Сидзуока. В поселке Кимоцуки в префектуре Кагосима отдали приказ об эвакуации 2222 домохозяйств и 3771 человека в прибрежной зоне города.

Ранее на Филиппинах жителей прибрежных районов призвали к срочной эвакуации. Им рекомендовали подняться на возвышенности или двигаться вглубь страны.