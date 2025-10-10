В Якутске подросток погиб от удара током с заряжавшегося смартфона

Юноша в Якутске скончался от удара током с заряжавшегося мобильного телефона. СК по региону завел уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

Местная жительница 8 октября вернулась домой и нашла 17-летнего сына с термическим ожогом в районе груди. Прибывшая на место бригада скорой констатировала смерть подростка.

Следственная группа при осмотре места ЧП обнаружила смартфон погибшего, подключенный к зарядке и электросети. По предварительным данным, поражение электрическим током произошло в момент зарядки. Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В ведомстве также напомнили об опасности использования мобильных телефонов при подключении к электросети из-за нагрева электронных компонентов и аккумулятора.

Ранее подросток в Челябинске погиб во время разговора по телефону у батареи.