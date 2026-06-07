В Якутии возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка в реке

Уголовное дело возбудили в Якутии по факту гибели трехлетнего ребенка в Мирнинском районе. Об этом сообщила пресс-служба СК по республике.

Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

Мальчик 6 июня остался без присмотра взрослых в селе Арылах и покинул территорию частного домовладения. Ребенок направился в сторону реки Малая Ботуобуя, свалился в воду и утонул.

Взрослые заметили пропажу ребенка и нашли следы, ведущие к берегу. Мать мальчика обратилась в полицию, в тот же день начались организованные поиски.

Местные жители обнаружили тело в 23:20 в четырех километрах ниже по течению.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, назначены необходимые экспертизы», — отметили в ведомстве.

Следственный комитет напомнил о необходимости постоянного контроля за местонахождением детей, так как те не осознают степень грозящей опасности возле воды, проезжей части, электрических приборов.