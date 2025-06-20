Устроившему ДТП с пятью погибшими водителю автобуса в Якутии вынесли приговор

В Алданском районе Якутии вынесли приговор по уголовному делу о ДТП, в котором в сентябре 2024 года погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило, что водитель автобуса Higer, перевозивший пассажиров из аэропорта в поселке Чульман в город Алдан и двигавшийся со скоростью 90 километров в час, на трассе «Лена» не справился с управлением.

Транспортное средство вылетело на встречную полосу и опрокинулось в кювет. Погибли пять человек, еще один получил тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили права управления транспортом на срок два года и шесть месяцев.

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