Два свердловских подростка решили протопить печь и погибли

При пожаре в частном доме на участке в СНТ «Юбилейный» в поселке Медянкино под Серовом погибли два подростка, еще двух несовершеннолетних и одного взрослого госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло в доме, где 12 подростков и 20-летний молодой человек праздновали Новый год. Утром 1 января компания решила истопить печь, что и привело к возгоранию.

«Предварительно, один из подростков, 17-летний юноша, плеснул легковоспламеняющуюся жидкость в печь, в результате чего произошел пожар», — рассказали в ведомстве.

Погибли дети 2011 и 2013 годов рождения. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

