В Якутии судмедэксперт добрался до тела сбитой трактором девочки через 2 недели

В Якутии судмедэксперт добрался до тела восьмилетней девочки, погибшей под колесами трактора еще 19 сентября. Больше двух недель труп ребенка хранили в холодном доме из-за отсутствия морга в селе Юкагир, сообщило издание «Подъем».

Школьницу не могли похоронить, поскольку для этого тело должен был осмотреть специалист. Однако судмедэксперт не мог попасть в населенный пункт раньше из-за его удаленности и сложных погодных условий.

В понедельник, 6 октября, следственная группа прибыла в село.

«Семье погибшей оказана необходимая психологическая помощь, а также предоставлена материальная поддержка по месту работы родителей», — сказали в администрации Усть-Янского района.

Смертельная авария произошла в середине сентября. Ребенок находился в кабине трактора вместе с 58-летним водителем. Во время движения задним ходом девочка выпала через откидное окно и оказалась под колесами транспортного средства.