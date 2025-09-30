Тело сбитой трактором девочки с 19 сентября пролежало в холодильном доме

В селе Юкагир Усть-Янского района вЯкутии родители восьмилетней девочки, погибшей в результате несчастного случая, уже почти две недели не могут ее похоронить. Об этом написал портал 14.ru .

Авария произошла 19 сентября: ребенок находился в кабине трактора вместе с 58-летним мужчиной. Девочка выпала через откидное окно, и во время движения задним ходом техника насмерть переехала школьницу.

Так как в Юкагире нет морга, тело поместили в холодильный дом и не передают родителям до проведения судебно-медицинской экспертизы. Однако специалисты не могут добраться в поселок из-за сложной логистики и погодных условий. Ближайший аэропорт расположен в 800 километрах — в поселке Депутатский, куда дважды в неделю должны летать рейсы авиакомпании «Якутия». Но рейсы неоднократно переносились.

Родственники девочки утверждают, что причина не только в погоде, но и в нехватке средств на субсидии для таких перелетов. Минтранс Якутии после жалоб пообещал направить эксперта 26 сентября, однако 29-го рейс вновь перенесли. О том, смог ли специалист вылететь 30 сентября, пока не сообщается.

Ранее в поселке Щапово спустя два дня после похорон с могилы военного украли венки.