В Якутии самолет экстренно вернулся в аэропорт

В Якутии самолет Bombardier, летевший из Якутска в Олекминск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщило Восточное МСУТ СК России в мессенджере «Макс» .

По данным ведомства, экипаж принял решение о возврате 4 августа около 08:30 по местному времени (02:30 по московскому времени). На борту находились 32 пассажира и четыре члена экипажа, никто не пострадал, посадка прошла штатно.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что судно повреждений не получило. Якутский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку.

Ранее в Иркутской области с самолетом Cessna 182, который выполнял мониторинг лесопожарной обстановки в Приангарье, пропала связь. На поиски направили самолет и два вертолета.