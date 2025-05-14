В Якутии перестал работать аэропорт Зырянка из-за затопления

Аэропорт Зырянка в Якутии временно прекратил работу из-за затопления взлетной полосы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Транспортную доступность Верхнеколымского района Якутии обеспечат за счет вертолетов: авиакомпания „Полярные авиалинии“ будет выполнять рейсы на них из Зырянки в Среднеколымск и обратно», — предупредил он.

По его словам, затопление случилось из-за сезонного ледохода на реке Колыме. Аэропорт находится на ее левом берегу. Оборудование с взлетного поля заранее эвакуировали в безопасное место.

Власти задумались о строительстве нового аэропорта в другом месте. Проект могут реализовать в рамках федеральной программы «Развитие опорной сети аэродромов», которая является частью национального проекта «Эффективная транспортная система» и рассчитана до 2030 года.

Зырянка находится в 1100 километрах от Якутска. В районе живут около четырех тысяч человек. Пассажиропоток аэропорта в прошлом году составил восемь тысяч клиентов.

Ранее в Курагинском районе Красноярского края на участке трассы ограничили движение легковушек и автобусов из-за подтопления. Из берегов вышла река Казыр.