Движение транспорта в Красноярском крае ограничили из-за подтопления

В Курагинском районе Красноярского края на участке трассы ограничили движение легковых машин и автобусов из-за подтопления — из берегов вышла река Казыр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

«В результате повышения уровня воды на реке Казыр в 10 километрах от населенного пункта Жербатиха произошел перелив на 28 километре автодороги регионального значения Р-01 „Курагино — Черемшанка“», — отметил в МЧС.

Глубина перелива — 40 см. Однако доступен проезд для высокопроходимого транспорта, уточнили в министерстве.

У поселка Курагино на реке Туба вода поднялась до 932 см, что близко к опасной отметке в 1040 см. Ожидается, что уровень воды поднимется еще на 0,4–0,5 метра.

Как добавили в МЧС, в ближайшие сутки вода в реках продолжит подниматься. Возможны затопления автодорог, огородов в низинах, придомовых территорий и выход воды на пойму.

В начале мая из-за дождей шесть населенных пунктов в трех районах Приморья остались без транспортного сообщения. В Партизанском округе размыло насыпной мост на дороге между Молчановкой и Слинкино. Из-за этого проезд был невозможен в Романовский Ключ, Слинкино и Партизанск.