Четыре врача в Смоленске получили срок за смерть роженицы от кровопотери

Четыре врача «Клинического родильного дома» предстали перед судом в Смоленске. Медработники провели кесарево сечение 36-летней роженице, в результате кровопотери она умерла, сообщила Lenta.ru.

Трех акушеров и анестезиолога-реаниматолога признали виновными, они получили сроки от двух до двух с половиной лет. Осужденным также два года запрещено заниматься профессиональной врачебной деятельностью

Следствие установило, что в январе 2023 года женщине провели внеплановое кесарево сечение. В результате оперативного вмешательства она потеряла около четырех литров крови. Роженица умерла, у нее остались сын-подросток и новорожденная дочь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Свою вину акушер и анестезиолог не признали. Суд нам ними начался в октябре 2024 года.

Спустя семь месяцев после гибели жены с охоты не вернулся ее муж. Теперь воспитанием их детей занимаются бабушка и дедушка.

Ранее в Свердловской области умерла роженица на 38-й неделе беременности. Женщину отправили в местный роддом, однако врачи не спасли ее.