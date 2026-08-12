В Якутии клиенты ларька с шаурмой получили массовое отравление

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья и жизни потребителей, завели следователи после массового отравления покупателей шаурмы в ларьке Якутска. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СК.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие, в том числе несовершеннолетние, обратились в больницы города в период с 10 по 11 августа с жалобами на отравление. Все они покупали готовую продукцию в заведении общественного питания на улице Курашова.

Следователи завели уголовное дело, в рамках которого назначили серию экспертиз.

В пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора уточнили, что всего в больницы с признаками отравления поступили шестеро детей и четверо взрослых, купивших шаурму в киоске «Донер 14».

В рамках санитарно-эпидемиологического расследования специалисты временно закрыли торговую точку. Причины отравления пострадавших установят по результатам экспертизы собранных данных.

В конце июля несколько участников спортивных соревнований в Республике Коми попали в больницу с признаками отравления. Как рассказал 360.ru один из пострадавших, его вместе с другими заболевшими привезли из лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной, где они питались в кафе «Олимпиец».

По словам спортсмена, врачи диагностировали у всех пострадавших сальмонеллез.