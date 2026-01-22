Водителя, сбившего инспектора ДПС во время погони, отправили в СИЗО в Петербурге

В Санкт-Петербурге водителя, который пытался скрыться от полиции, отправили в СИЗО. Происшествие случилось 20 января на Планерной улице, сообщила « Мойка78 ».

По информации правоохранителей, фигурант управлял автомобилем HAVAL DARGO, несмотря на лишение прав. Во время погони он совершил резкий поворот вправо и зажал инспектора ДПС между своей машиной и припаркованным автомобилем. Сотрудник полиции получил травмы грудной клетки и другие повреждения.

Было возбуждено уголовное дело. Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 марта.