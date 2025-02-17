В Ивановской области первоклассник поджег балкон и выпрыгнул с пятого этажа

В Ивановской области первоклассник устроил пожар на балконе пятого этажа и спрыгнул с него. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

Как сообщили спасатели, в Кинешме отец уложил ребенка спать и пошел в магазин. В это время мальчик, пока дома никого не было, решил поиграть с огнем и поджег на балконе бумагу. После того, как начался пожар первоклассник испугался, что не сможет отпереть входную дверь выпрыгнул с балкона на пятом этаже.

В результате, спасателям пришлось тушить пожар на двух балконах. Ребенка госпитализировали с переломами. Теперь врачи решают вопрос о необходимости привлечения авиации для транспортировки мальчика в областную больницу города Иваново.

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