Крыша кафе в Нефтеюганске рухнула во время пожара

В Нефтеюганске на 800 квадратных метрах загорелось кафе, его крыша обвалилась

В Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар в одном из кафе. Загорелось заведение общепита в Нефтеюганске, сообщила пресс-служба МЧС.

Пламя охватило одноэтажное здание. Оно распространилось на площади 800 квадратных метров, произошло обрушение крыши кафе на площади в 100 «квадратов».

На месте происшествия работают 23 сотрудника экстренных служб. Для ликвидации пожара задействовали шесть единиц техники. Возгорание локализовали, а позже полностью ликвидировали.

Данные о пострадавших не поступали.

Ранее в Москве спасатели тушили пожар в здании, где расположено кафе. Его общая площадь составила около 100 квадратов. На месте ЧП работали 32 спасателя с привлечением девяти единиц спецтехники.