Таксист обстрелял петербуржца на Пулковском шоссе из-за ошибочного перевода денег

Житель Санкт-Петербурга стал жертвой вооруженного нападения возле своего дома на Пулковском шоссе из-за ошибочного перевода денег. Об этом сайту «Мойка78» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По информации ведомства, происшествие началось с того, что на счет жены пострадавшего поступило 130 тысяч рублей. После этого на ее номер стали приходить СМС с просьбой вернуть сумму. Собеседник утверждал, что ошибся переводом.

Однако женщина решила не возвращать деньги, подозревая мошенничество. Предполагается, что на самом деле это был 34-летний таксист, который ошибся номером при переводе денег за автозапчасти.

Таксист приехал на Пулковское шоссе, чтобы разобраться с ситуацией. Однако разговор с мужем пострадавшей не сложился, и таксист выстрелил в мужчину не менее восьми раз.

Сейчас пострадавший находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.