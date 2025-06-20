Ребенок-маугли жил посреди своры собак в Ейске

В частном доме в Ейске поселилась женщина с подростком, который жил среди своры собак и был похож на маугли. Об этом 360.ru рассказал живущий неподалеку мужчина по имени Александр.

По его словам, семья сняла домик еще в 2023 году, перебравшись в город вместе с тремя собаками.

«Жили и жили, никому не мешали. За год число собак увеличилось до 20, собаки без ухода, просто дико паслись в дворике. Среди них жил ребенок-маугли, постоянно находился там. Никто за ним не смотрел и не ухаживал», — заявил мужчина.

Александр отметил, что соседку просили, чтобы оставила максимум трех животных — собаки бегали по кварталу, а их вой и лай мешал спать по ночам.