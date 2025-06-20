Ребенок-маугли жил посреди своры собак в Ейске
В Ейске заметили ребенка-маугли, живущего среди своры собак
В частном доме в Ейске поселилась женщина с подростком, который жил среди своры собак и был похож на маугли. Об этом 360.ru рассказал живущий неподалеку мужчина по имени Александр.
По его словам, семья сняла домик еще в 2023 году, перебравшись в город вместе с тремя собаками.
«Жили и жили, никому не мешали. За год число собак увеличилось до 20, собаки без ухода, просто дико паслись в дворике. Среди них жил ребенок-маугли, постоянно находился там. Никто за ним не смотрел и не ухаживал», — заявил мужчина.
Александр отметил, что соседку просили, чтобы оставила максимум трех животных — собаки бегали по кварталу, а их вой и лай мешал спать по ночам.
«В июне прошлого года видел ее, начала выступать, почему я жалуюсь участковому. Я заснял ролик с мальчиком среди собак, вызвал наряд ППС. Во двор они попасть не могли, свора собак кидалась буквально на всех. Через неделю мне прислали письмо, что ребенок находится в нормальных условиях и ходит в школу», — добавил он.
Около двух недель назад женщина с ребенком съехала в другой дом, после чего удалось попасть в ее прошлое жилье.
«Мы просто ужаснулись. Состояние шока просто, я снова вызвал полицию, чтобы была какая-то реакция, не должны дети жить в таких условиях. Это было 14 июня», — заключил он.
В СК Краснодарского края в ответ на запрос 360.ru отметили, что никаких заявлений по поводу ненадлежащего ухода за ребенком в ведомство не поступало.
Ранее девочку-маугли нашли в квартире в Казани.