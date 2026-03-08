В Истре при столкновении легковушки и КамАЗа погибли два человека

В Истре в результате столкновения легкового автомобиля и КамАЗа погибли два человека. Кадры с места аварии оказались в распоряжении 360.ru.

Легковушка на высокой скорости врезалась в грузовик, который выполнял дорожные работы. От удара автомобиль смяло — людям в салоне понадобилась помощь спасателей.

Авария произошла на трассе Рига — Москва. Как сообщил телеграм-канал ГКУ МО «Мособлпожспас», сейчас специалисты извлекают людей из деформированного автомобиля и ликвидируют последствия ДТП.

Ранее два человека погибли в результате лобового столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем в Приозерском районе Ленинградской области.