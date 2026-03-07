Два человека погибли в результате лобового столкновения рейсового автобуса Санкт-Петербург — Приозерск с легковым автомобилем в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Авария произошла в поселке Сосново. Автобус Volgobus после удара съехал в кювет.

В салоне находились 19 пассажиров, в том числе один ребенок. Троих взрослых осматривают медики, остальные 16 человек покинули место происшествия самостоятельно. Погибли пассажиры легковушки.

Движение по трассе не перекрывали. Причины и обстоятельства устанавливают сотрудники ГИБДД.

