В Испании обрушилась башня средневекового замка Эскалоны

Одна из башен средневекового замка Эскалоны, построенного еще в XV веке, обрушилась в испанском автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча. Об этом сообщил мэр муниципалитета Альваро Гутьеррес агентству EFE .

Башня рухнула около 10:30 по местному времени. В этот момент туристы еще не начали приезжать, поэтому удалось избежать жертв и пострадавших. Очевидцы отметили, что обвалилась конструкция, расположенная непосредственно у входа в замок, где обычно проходят сотни посетителей. Часть камней повредила припаркованные рядом с достопримечательностью автомобили.

«Очень жаль, особенно сейчас, когда мы уже очень далеко продвинулись в подготовке тендера на реставрационные работы некоторых башен», — сказал Гутьеррес.

На несколько ближайших недель замок закрыли для гостей и туристов. Специалисты оценят ущерб и осмотрят остальную часть крепости, которую построили в XV веке.

В конце прошлого года в центре Рима обрушилась средневековая башня Торре-деи-Конти. Она находилась на реставрации, под завалами оказались четверо рабочих.