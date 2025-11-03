Средневековая башня обрушилась в центре Рима
В центре Рима обрушилась часть реставрируемой башни Торре-деи-Конти. Под завалами оказались четверо рабочих, сообщило итальянское агентство ANSA.
Извлечь из-под обломков удалось только трех мужчин. Двое из них получили легкие травмы, госпитализация им не потребовалась.
«Из-под завалов живым достали 64-летнего рабочего, его доставили в больницу в критическом состоянии с черепно-мозговой травмой. Один рабочий все еще находится под завалами: по данным медицинских источников, он в сознании», — указали в материале.
Операция по спасению строителя продолжается. На месте работают спецслужбы. Полиция начала проверку для выяснения причин обрушения.
Башня Торре-деи-Конти находится около Колизея и Римского форума. Ее построили в IX веке на развалинах античного храма, башня принадлежала знатному роду, из которого вышли четверо римских пап. Сооружение неоднократно перестраивали, сохранилась только его нижняя часть.
