Географ Сазонов: масштабные наводнения в Испании произошли из-за феномена «холодная капля»

В конце октября 2024 года в юго-восточной Испании произошли масштабные наводнения, вызванные сильными дождями. Власти объявили трехдневный траур из-за гибели не менее 222 человек. Причина трагедии — явление «холодная капля», при котором холодный воздух сталкивается с теплым средиземноморским, выпадая большими осадками. Об этом рассказал кандидат географических наук Алексей Сазонов в беседе с РЕН ТВ.