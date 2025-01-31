Географ Сазонов: масштабные наводнения в Испании произошли из-за феномена «холодная капля»

В конце октября 2024 года в юго-восточной Испании произошли масштабные наводнения, вызванные сильными дождями. Власти объявили трехдневный траур из-за гибели не менее 222 человек. Причина трагедии — явление «холодная капля», при котором холодный воздух сталкивается с теплым средиземноморским, выпадая большими осадками. Об этом рассказал кандидат географических наук Алексей Сазонов в беседе с РЕН ТВ.
Многие испанские города расположены в низинах, что усугубляет последствия наводнений. После катастрофы власти ввели систему уровней опасности, однако многие обвиняют их в недостаточной подготовке и отсутствии своевременных предупреждений, отметил «Царьград». Сейчас жители требуют наказать виновных и продолжают переживать из-за возможности повторения трагедии.
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