В Искитиме загорелся ТЦ на площади 5000 квадратных метров
Крупный пожар вспыхнул в торговом центре «Апельсин» в городе Искитим Новосибирской области. Об этом сообщили в МЧС России.
Огонь охватил здание на улице Ленинградской, 19а и быстро распространился на кровлю. Пламя активно разгорелось внутри, площадь пожара достигла примерно 5000 квадратных метров. Пожарные смогли локализовать возгорание.
На месте работают более 80 человек и 27 единиц техники. Спасатели развернули штаб и подключили пожарный поезд, чтобы обеспечить стабильную подачу воды.
По предварительным данным, пострадавших нет.
