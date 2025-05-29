В Иркутской области живодеры сбросили медвежонка с дерева и запихнули в мешок

В соцсетях появилось видео, на котором группа мужчин издевается над маленьким медвежонком, предположительно, в районе поселка Новой Игирмы в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

На кадрах видно, что животное залезло на дерево. Однако один из нападавших, представившийся как Саня, взобрался за ним и начал трясти дерево, в итоге медвежонок упал с высоты на землю. Потом зверя схватили за шкирку и запихнули в мешок. Дальнейшая судьба маленького медведя неизвестна.

«В настоящий момент полицейскими организована проверка. Правоохранители призывают лиц, запечатленных на видео, самостоятельно явиться в ближайший отдел полиции для дачи объяснений», — заявили в ведомстве.

Ранее полиция Подмосковья начала поиски живодера, который пытался выкинуть кота с большой высоты. Действия мужчины сняли на видео. На кадрах видно, как он вытащил питомца из окна и несколько раз ударил его о фасад балкона.