В Иркутской области в пьяном ДТП пострадали пять взрослых и младенец

В Усольском районе Иркутской области в ДТП пострадали пять взрослых и новорожденный ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла накануне вечером на втором километре автодороги Большежилкино — Култук. По предварительным данным, 45-летняя женщина за рулем Toyota Harrier при движении в сторону Новожилкина столкнулась со встречным Honda Fit. После удара обе машины съехали в кювет.

В больницу доставили 28-летнюю водителя Honda, ее 48-летнюю пассажирку и новорожденного, которого перевозили без детской люльки. Водителю кроссовера и 51-летней пассажирке помощь оказали на месте, их отпустили, 44-летний мужчина из Toyota госпитализирован.

«Освидетельствование предполагаемой виновницы аварии показало наличие алкогольного опьянения, превышающее допустимую норму более чем в четыре раза», — пояснили в ГАИ.

В мае в Нижегородской области пятеро детей пострадали в ДТП по вине пьяного водителя.