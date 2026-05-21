Пьяный водитель устроил ДТП с пятью пострадавшими детьми в Нижегородской области

Пятеро детей пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Нижегородской области. Авария случилась 20 мая около 18:50 в Лукояновском округе. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По данным полиции, автомобиль Chery Tiggo под управлением 45-летнего нетрезвого мужчины съехал в кювет и перевернулся в водоем. Водитель не выбрал безопасную скорость и потерял контроль при повороте налево.

В салоне находились несовершеннолетние пассажиры. Травмы получили пятеро детей от шести до 12 лет. У восьмилетней девочки перелом голени, остальные отделались ушибами.

Всех пострадавших госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.